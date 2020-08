La fondation Novak Djokovic s’est récemment distinguée dans la province de Trstenik, en Serbie. En effet, l’organisation à but non lucratif a donné 100 000 dollars, consacrés à la construction d’une école. Le président de la région, Aleksandar Ciric, a publiquement remercié le numéro un mondial et sa compagne : « La construction de cette installation améliore les conditions de développement, de croissance et la qualité de vie des enfants. Nous souhaitons faire part de notre gratitude pour tout ce que Novak, Jelena Djokovic et la fondation ont fait pour notre pays. »