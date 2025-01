L’ancienne joueuse britan­nique s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport. Pour elle, le cas Nole est toujours assez diffi­cile a analysé car le Serbe semble avoir des ressources insoupconnées.

« C’est de plus en plus diffi­cile parce que tous les autres s’amé­liorent, mais je pense qu’il en a encore dans le ventre. Si je devais choisir, je dirais proba­ble­ment un court sur gazon et quand on pense à la finale de Wimbledon cette année (contre Carlos Alcaraz), il ne s’est pas vrai­ment mis dans le match mais trois semaines plus tard, il joue l’un des meilleurs matches en trois sets de tous les temps contre Carlitos en finale des Jeux olym­piques. J’ai toujours l’im­pres­sion que tout le monde essaie de l’écarter, mais il revient toujours et vous prouve que vous avez tort. Il a déclaré qu’il se concen­trait désor­mais sur les tour­nois du Chelem. C’est tout. Il a fait tout le reste sur l’ATP Tour. Il a coché toutes les cases, il a gagné tous les tour­nois, alors main­te­nant qu’il a quatre tour­nois en tête, je suis sûr qu’il va le faire quelque part ».