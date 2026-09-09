Il y a des images qui se passent de commentaires.
Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie dure depuis déjà quatre ans et demi, les dégâts humains et matériels ne cessdent de s’accumuler.
Dernièrement, c’est le club de padel d’Elina Svitolina‐Monfils qui a été détruit suite à des bombardements. Cette dernière, très impliquée depuis le début du conflit, a publié un message d’alerte sur ses réseaux sociaux.
« À ce jour, 776 athlètes et officiels sportifs ukrainiens ont perdu la vie à cause de l’agression russe. 942 installations sportives à travers l’Ukraine ont été endommagées ou entièrement détruites. Aujourd’hui, mon club, le SVITO Padel Club, en fait partie. Les athlètes ukrainiens et les jeunes générations n’ont pas la possibilité de s’entraîner et de se préparer aux compétitions internationales dans les mêmes conditions que les athlètes d’autres pays. Par ce message, je m’adresse à nos partenaires et amis internationaux qui nous soutiennent et nous encouragent, nous, athlètes ukrainiens, sur la scène internationale, et je vous demande votre soutien et des actions concrètes pour contribuer à arrêter l’agresseur. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 14:14