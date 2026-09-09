Accueil Actualité

Le club de padel d’Elina Svitolina‐Monfils détruit par des bombardements

Par
Thomas S
-
1450

Il y a des images qui se passent de commentaires.

Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie dure depuis déjà quatre ans et demi, les dégâts humains et maté­riels ne cessdent de s’accumuler. 

Dernièrement, c’est le club de padel d’Elina Svitolina‐Monfils qui a été détruit suite à des bombar­de­ments. Cette dernière, très impli­quée depuis le début du conflit, a publié un message d’alerte sur ses réseaux sociaux. 

« À ce jour, 776 athlètes et offi­ciels spor­tifs ukrai­niens ont perdu la vie à cause de l’agres­sion russe. 942 instal­la­tions spor­tives à travers l’Ukraine ont été endom­ma­gées ou entiè­re­ment détruites. Aujourd’hui, mon club, le SVITO Padel Club, en fait partie. Les athlètes ukrai­niens et les jeunes géné­ra­tions n’ont pas la possi­bi­lité de s’en­traîner et de se préparer aux compé­ti­tions inter­na­tio­nales dans les mêmes condi­tions que les athlètes d’autres pays. Par ce message, je m’adresse à nos parte­naires et amis inter­na­tio­naux qui nous soutiennent et nous encou­ragent, nous, athlètes ukrai­niens, sur la scène inter­na­tio­nale, et je vous demande votre soutien et des actions concrètes pour contri­buer à arrêter l’agresseur. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥