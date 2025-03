On le sait le Dr Mondenard ne lâche rien et concer­nant l’af­faire Jannik Sinner il a déve­loppé des contenus beau­coup plus précis que la plupart des spécia­listes ne se concen­trant pas sur l’idée des micro quan­tités qui n’est pas une preuve scien­ti­fique qui disculpe l’Italien bien au contraire.

« La voie trans­der­mique (par la peau) est juste­ment adaptée au dopage par stéroïdes anabo­li­sants car une grande partie reste dans les graisses un certain temps. C’est ce qu’avait compris les équipes US Postal, Sky et … afin d’échapper aux radars de l’antidopage. Un spécia­liste alle­mand expert anti­do­page arrive aux mêmes conclu­sions que JPDM. Le clos­tébol a été trouvé lors d’un test urinaire mais cela ne peut fournir d’informations précises sur la dose réel­le­ment appli­quée sur la peau de Jannik Sinner »