Comme le rapporte nos confrères de Tennis Actu, un confrère s’en est allé. Il était le fonda­teur éclairé de la revue Courts qui avait « révo­lu­tionné » l’idée que l’on pouvait se faire d’un maga­zine consacré à la petite balle jaune.

Laurent Van Reepinghen était donc à la tête de ce projet esthé­tique et ambi­tieux, une longue maladie l’a emportée alors qu’il avait encore toute une vie pour aller au bout de son projet.

Avocat de forma­tion, il avait décidé de changer d’orien­ta­tion et les unes de ces diffé­rents numéros ainsi que son ambi­tion édito­riale reste­ront les témoins de son oeuvre et de ceux qui l’ont accom­pagné dans ce que l’on peut appeler un ovni dans l’uni­vers des médias.

On se joint à ces proches et sa famille dans la tris­tesse qui est bien présente.

Nous nous étions croisés plusieurs fois sur le tour et il avait toujours fait preuve d’une vraie cour­toisie même si l’on pouvait consi­dérer que l’on était fina­le­ment concur­rent sur le marché de la publicité.