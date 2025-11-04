Comme le rapporte nos confrères de Tennis Actu, un confrère s’en est allé. Il était le fondateur éclairé de la revue Courts qui avait « révolutionné » l’idée que l’on pouvait se faire d’un magazine consacré à la petite balle jaune.
Laurent Van Reepinghen était donc à la tête de ce projet esthétique et ambitieux, une longue maladie l’a emportée alors qu’il avait encore toute une vie pour aller au bout de son projet.
Avocat de formation, il avait décidé de changer d’orientation et les unes de ces différents numéros ainsi que son ambition éditoriale resteront les témoins de son oeuvre et de ceux qui l’ont accompagné dans ce que l’on peut appeler un ovni dans l’univers des médias.
On se joint à ces proches et sa famille dans la tristesse qui est bien présente.
Nous nous étions croisés plusieurs fois sur le tour et il avait toujours fait preuve d’une vraie courtoisie même si l’on pouvait considérer que l’on était finalement concurrent sur le marché de la publicité.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 09:32