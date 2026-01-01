Nos confrères de Sportklub sont plus que surpris des choix budgétaire du gouvernement serbe concernant le tennis comme s’il y avait un vrai acharnement contre les « Djokovic » puisque le président de la fédération élu en 2024 est l’oncle de Novak.
En 2025, la fédération de tennis serbe a reçu une aide de l’état de 250.000 euros contre 650.000 en 2024, cela coïncide bien sûr avec la mise à l’écart de Novak Djokovic, soutien des étudiants suite au scandale de la gare de Novi Sad qui s’est effondrée en novembre 2024.
Après avoir donc misé sur le tennis, le gouvernement change d’optique et préfère la boxe pour qui le budget a largement augmenté en dépassant la barre des 500.000 euros…
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 14:20