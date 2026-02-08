C’est l’image de ce dimanche 8 février 2026 sur la planète sport : la grave chute de la cham­pionne améri­caine de ski alpin, Lindsey Vonn, lors de la descente des Jeux Olympiques d’hiver de Milan‐Cortina.

Victime d’une rupture totale du liga­ment croisé anté­rieur du genou neuf jours avant, Vonn a pris le pari et le risque de disputer ses derniers Jeux. Un pari qui s’est fina­le­ment révélé perdant pour la légende de 41 ans, qui met sans doute fin à sa carrière sur ce triste accident.

Admiratif et empa­thique, Rafael Nadal s’est fendu d’un joli message pour Lindsey, qui aura sans doute besoin de beau­coup de soutien pour faire face à cette nouvelle épreuve.

💪🏼 @lindseyvonn, you are a great inspi­ra­tion and an example of perse­ve­rance.



Stay strong and get well soon ! 😘 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 8, 2026

« Lindsey Vonn, tu es une grande source d’ins­pi­ra­tion et un exemple de persé­vé­rance. Reste forte et remets‐toi vite », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a accom­pagné son message d’un bisous à l’at­ten­tion de la cham­pionne américaine.