C’est l’image de ce dimanche 8 février 2026 sur la planète sport : la grave chute de la championne américaine de ski alpin, Lindsey Vonn, lors de la descente des Jeux Olympiques d’hiver de Milan‐Cortina.
Victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou neuf jours avant, Vonn a pris le pari et le risque de disputer ses derniers Jeux. Un pari qui s’est finalement révélé perdant pour la légende de 41 ans, qui met sans doute fin à sa carrière sur ce triste accident.
Admiratif et empathique, Rafael Nadal s’est fendu d’un joli message pour Lindsey, qui aura sans doute besoin de beaucoup de soutien pour faire face à cette nouvelle épreuve.
💪🏼 @lindseyvonn, you are a great inspiration and an example of perseverance.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 8, 2026
Stay strong and get well soon ! 😘
« Lindsey Vonn, tu es une grande source d’inspiration et un exemple de persévérance. Reste forte et remets‐toi vite », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a accompagné son message d’un bisous à l’attention de la championne américaine.
Publié le dimanche 8 février 2026 à 16:09