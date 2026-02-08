AccueilActualitéLe message fort de Rafael Nadal pour Lindsey Vonn, victime d'une grave...
Le message fort de Rafael Nadal pour Lindsey Vonn, victime d’une grave chute aux Jeux olym­piques de Milan‐Cortina

Thomas S
Par Thomas S

C’est l’image de ce dimanche 8 février 2026 sur la planète sport : la grave chute de la cham­pionne améri­caine de ski alpin, Lindsey Vonn, lors de la descente des Jeux Olympiques d’hiver de Milan‐Cortina. 

Victime d’une rupture totale du liga­ment croisé anté­rieur du genou neuf jours avant, Vonn a pris le pari et le risque de disputer ses derniers Jeux. Un pari qui s’est fina­le­ment révélé perdant pour la légende de 41 ans, qui met sans doute fin à sa carrière sur ce triste accident.

Admiratif et empa­thique, Rafael Nadal s’est fendu d’un joli message pour Lindsey, qui aura sans doute besoin de beau­coup de soutien pour faire face à cette nouvelle épreuve. 

« Lindsey Vonn, tu es une grande source d’ins­pi­ra­tion et un exemple de persé­vé­rance. Reste forte et remets‐toi vite », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a accom­pagné son message d’un bisous à l’at­ten­tion de la cham­pionne américaine. 

Publié le dimanche 8 février 2026 à 16:16

