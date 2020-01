C’est un marronnier qui revient souvent et qui est totalement subjectif, mais qui fait toujours couler beaucoup d’encre. Notre confrère du New York Times, Christopher Clarey, a donc interrogé un collectif de spécialistes pour établir divers classements autour du coup droit, revers, volley, l’endurance, le mental etc..

Parmis ces classements, à noter la présence de Gasquet (2ème en meilleur revers à une main), Mahut (4ème en meilleur volleyeur), Paire (3ème en touché de balle et 2ème en coup « étrange » pour son revers), Monfils est top 5 dans la catégorie : meilleur mouvement…

Roger Federer obtient trois première place : (Meilleur Coup Droit, Meilleur jeu au filet, Meilleur touché de balle), Rafael le dépasse avec 4 trophées : (Meilleur passeur, meilleur mental, plus endurant, et « jouer un match pour sa vie »)

