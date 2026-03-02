Alors qu’au moins quarante personnes (joueurs, superviseurs, arbitres, journalistes) sont toujours bloquées à Dubaï suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture de l’espace aérien dans une grande partie du Moyen‐Orient, certains tentent de trouver des solutions pour quitter la région au plus vite.
C’est notamment le cas de Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui doivent se rendre en Californie pour participer au premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells (du 4 au 15 mars).
Et à en croire nos confrères espagnols de Marca, les deux joueurs russes seraient prêt à quitter le pays par la route, via la frontière terrestre, afin de rejoindre Oman (à environ quatre heures de trajet) où un avion privé les attendrait mardi matin pour les évacuer de la zone de conflit. Ils voleraient ensuite jusqu’en Turquie ou en Arménie avant de rallier la côté ouest des USA.
Affaire à suivre…
Publié le lundi 2 mars 2026 à 16:46