Alors qu’au moins quarante personnes (joueurs, super­vi­seurs, arbitres, jour­na­listes) sont toujours bloquées à Dubaï suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien dans une grande partie du Moyen‐Orient, certains tentent de trouver des solu­tions pour quitter la région au plus vite.

C’est notam­ment le cas de Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui doivent se rendre en Californie pour parti­ciper au premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Et à en croire nos confrères espa­gnols de Marca, les deux joueurs russes seraient prêt à quitter le pays par la route, via la fron­tière terrestre, afin de rejoindre Oman (à environ quatre heures de trajet) où un avion privé les atten­drait mardi matin pour les évacuer de la zone de conflit. Ils vole­raient ensuite jusqu’en Turquie ou en Arménie avant de rallier la côté ouest des USA.

Affaire à suivre…