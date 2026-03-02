Accueil Actualité

Le plan de Medvedev et Rublev pour quitter Dubaï et le Moyen‐Orient en pleine guerre d’Iran

Par
Thomas S
-
214
Rolex Paris Masters 2025 -

Alors qu’au moins quarante personnes (joueurs, super­vi­seurs, arbitres, jour­na­listes) sont toujours bloquées à Dubaï suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien dans une grande partie du Moyen‐Orient, certains tentent de trouver des solu­tions pour quitter la région au plus vite. 

C’est notam­ment le cas de Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui doivent se rendre en Californie pour parti­ciper au premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells (du 4 au 15 mars). 

Et à en croire nos confrères espa­gnols de Marca, les deux joueurs russes seraient prêt à quitter le pays par la route, via la fron­tière terrestre, afin de rejoindre Oman (à environ quatre heures de trajet) où un avion privé les atten­drait mardi matin pour les évacuer de la zone de conflit. Ils vole­raient ensuite jusqu’en Turquie ou en Arménie avant de rallier la côté ouest des USA. 

Affaire à suivre…

Publié le lundi 2 mars 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

