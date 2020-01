Après l’interpellation de Greta Thunberg, on s’attendait logiquement à une réaction de Roger Federer même si le Suisse a toujours évité de s’engager dans des débats de société.

Visiblement c’est aussi le cas d’une certaine presse suisse toujours prête à encenser le meilleur joueur de tous les temps, mais visiblement frileuse lorsqu’il s’agit de l’égratigner.

On notera quand même que le quotidien Le Temps, souvent le plus offensif, est revenu sur cette petite affaire en expliquant que lors de l’entretien de fin d’année avec le Bâlois, il lui avait posé la question suivante : « Roger, vos filles connaissent-elles Greta Thunberg ? » Il avait simple répondu : « Non. »

Même s’il ne faut pas monter cet événement en épingle, le Suisse pourrait être questionné sur ce sujet lors de la conférence de presse d’avant l’Open d’Australie.