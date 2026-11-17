Battue il y a quelques jours en finale du Masters féminin par Mirra Andreeva, Elina Svitolina a accordé dans la foulée une interview au site Reuters sur son implication financière en faveur de son pays dans la guerre contre la Russie.
L’Ukrainienne a notamment déclaré avoir fait don de plus d’un million de dollars au cours des cinq dernières années à des fondations, à des organisations d’aide humanitaire et à des initiatives menées par le biais de sa propre association caritative. À noter que sa propre fondation soutient les joueurs de tennis ukrainiens en leur offrant des opportunités de compétition, des programmes de tournois, des bourses de voyage et une assistance psychologique
« Cela fait presque cinq ans. J’ai toujours soutenu l’armée et les soldats. Ils me soutiennent toujours en regardant les matchs, et j’ai beaucoup d’amis qui servent leur pays. Pour moi, tout est question d’esprit, d’esprit du peuple. Je suis très heureuse de pouvoir apporter un peu de bonheur au peuple ukrainien. Le sport en général, et en Ukraine en particulier, unit véritablement les gens autour d’un seul objectif : gagner. Si je ne joue pas et que je suis avec ma fille, à passer du temps de qualité avec elle, je travaille pour ma fondation. Je ne remercierai jamais assez les Ukrainiens qui viennent assister à mes matchs ou qui les regardent depuis chez eux. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 19:09