Battue il y a quelques jours en finale du Masters féminin par Mirra Andreeva, Elina Svitolina a accordé dans la foulée une inter­view au site Reuters sur son impli­ca­tion finan­cière en faveur de son pays dans la guerre contre la Russie.

L’Ukrainienne a notam­ment déclaré avoir fait don de plus d’un million de dollars au cours des cinq dernières années à des fonda­tions, à des orga­ni­sa­tions d’aide huma­ni­taire et à des initia­tives menées par le biais de sa propre asso­cia­tion cari­ta­tive. À noter que sa propre fonda­tion soutient les joueurs de tennis ukrai­niens en leur offrant des oppor­tu­nités de compé­ti­tion, des programmes de tour­nois, des bourses de voyage et une assis­tance psychologique

« Cela fait presque cinq ans. J’ai toujours soutenu l’armée et les soldats. Ils me soutiennent toujours en regar­dant les matchs, et j’ai beau­coup d’amis qui servent leur pays. Pour moi, tout est ques­tion d’es­prit, d’es­prit du peuple. Je suis très heureuse de pouvoir apporter un peu de bonheur au peuple ukrai­nien. Le sport en général, et en Ukraine en parti­cu­lier, unit véri­ta­ble­ment les gens autour d’un seul objectif : gagner. Si je ne joue pas et que je suis avec ma fille, à passer du temps de qualité avec elle, je travaille pour ma fonda­tion. Je ne remer­cierai jamais assez les Ukrainiens qui viennent assister à mes matchs ou qui les regardent depuis chez eux. »