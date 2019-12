Jo-Wilfried Tsonga vient d’annoncer le lancement de deux nouvelles éditions de son camp de tennis et donne rendez-vous aux jeunes de 6 à 17 ans du 20 au 24 avril et du 13 au 17 juillet 2020 au Tennis Club de La Vanade, près de Nice, à Villeneuve-Loubet.

Créés en 2015, Les Tsonga Camp sont les seuls camp de tennis à l’effigie d’un tennisman professionnel en activité et sont devenus une référence des camps de tennis. Le Manceau propose une semaine de travail intensif axé sur les fondamentaux individuels et la compétition collective dans une ambiance studieuse et joviale.