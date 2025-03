Novak connait mieux que quiconque le parcours de Jakub. Le Serbe a en effet aidé très souvent le Tchèque dans sa jeune carrière. Après sa défaite un peu cruelle car Nole visait son 100ème titre, le Serbe a eu des mots d’une grande classe pour féli­citer son adver­saire du jour.

« Je ne veux pas trop en dire. C’est le moment de Jakub… et un moment pour son équipe et sa famille. Félicitations. Un tournoi incroyable. Le premier d’une longue série. Ça me fait mal de l’ad­mettre, mais tu as été meilleur. Dans les moments cruciaux, tu as été à la hauteur. Un service incroyable. Un effort mental phéno­ménal pour tenir le coup dans les moments diffi­ciles. Pour un jeune joueur comme toi, c’est une qualité formi­dable. Quelque chose que tu utili­seras souvent dans les année à venir. Je te souhaite bonne chance. Peut‐être me laisseras‐tu gagner l’une de nos prochaines rencontres »