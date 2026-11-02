Alors que certains continuent de remettre en cause la légitimité d’Alexander Zverev, numéro 1 mondial pour la première fois ce lundi, en rappelant régulièrement qu’il a perdu tous ses duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette saison, l’Allemand peut se targuer d’avoir atteint le sommet du tennis malgré un diabète de type 1 diagnostiqué à l’âge de 4 ans.
À l’occasion de cette journée particulière, le nouveau patron du tennis mondial, vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, s’est livré avec sincérité dans une lettre inspirante publiée par l’ATP. Il a notamment évoqué la portée symbolique de son accession au « trône » pour toutes les personnes qui, comme lui, vivent avec cette maladie.
« C’est une situation étrange à cause de la blessure de Jannik. Ce n’est pas de cette manière que l’on souhaite atteindre le sommet du tennis. Idéalement, on deviendrait n° 1 mondial lorsque tout le monde est en bonne santé et joue à son meilleur niveau. Mais me voilà : n° 1 mondial. Surtout, j’ai le sentiment que le fait que je sois n° 1 mondial est extrêmement important pour un grand nombre de personnes confrontées aux mêmes difficultés liées au diabète. Il ne s’agit pas de moi. C’est formidable de montrer à tout le monde qu’il est vraiment possible de réaliser ses rêves, même avec cette maladie. Oui, quand on est diabétique, il faut grandir plus vite et prendre un peu mieux soin de soi. Mais tout est possible et on peut mener une vie épanouie malgré tout. En tant que diabétique de type 1, je suis fier de le montrer aux familles confrontées à cette maladie. Et s’il y avait un jour un autre numéro 1 mondial atteint de diabète, je serais la personne la plus heureuse du monde. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 12:40