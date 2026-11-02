Alors que certains conti­nuent de remettre en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, numéro 1 mondial pour la première fois ce lundi, en rappe­lant régu­liè­re­ment qu’il a perdu tous ses duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette saison, l’Allemand peut se targuer d’avoir atteint le sommet du tennis malgré un diabète de type 1 diag­nos­tiqué à l’âge de 4 ans.

À l’oc­ca­sion de cette journée parti­cu­lière, le nouveau patron du tennis mondial, vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, s’est livré avec sincé­rité dans une lettre inspi­rante publiée par l’ATP. Il a notam­ment évoqué la portée symbo­lique de son acces­sion au « trône » pour toutes les personnes qui, comme lui, vivent avec cette maladie.

« C’est une situa­tion étrange à cause de la bles­sure de Jannik. Ce n’est pas de cette manière que l’on souhaite atteindre le sommet du tennis. Idéalement, on devien­drait n° 1 mondial lorsque tout le monde est en bonne santé et joue à son meilleur niveau. Mais me voilà : n° 1 mondial. Surtout, j’ai le senti­ment que le fait que je sois n° 1 mondial est extrê­me­ment impor­tant pour un grand nombre de personnes confron­tées aux mêmes diffi­cultés liées au diabète. Il ne s’agit pas de moi. C’est formi­dable de montrer à tout le monde qu’il est vrai­ment possible de réaliser ses rêves, même avec cette maladie. Oui, quand on est diabé­tique, il faut grandir plus vite et prendre un peu mieux soin de soi. Mais tout est possible et on peut mener une vie épanouie malgré tout. En tant que diabé­tique de type 1, je suis fier de le montrer aux familles confron­tées à cette maladie. Et s’il y avait un jour un autre numéro 1 mondial atteint de diabète, je serais la personne la plus heureuse du monde. »