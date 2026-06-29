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Loïs Boisson, 155ème, joue Rybakina mais reste cool : « Que ce soit elle ou une autre, je vais juste tout faire pour gagner. C’est pour ça que je joue au tennis, pour faire des gros matches sur des grands courts.

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de l’Equipe y croient encore et ils ont donc récolté les propos de la Française dont le wording n’a pas changé depuis un an. 

Un wording qui fait peur et qui ne peut cacher des évidences. 

Au lieu de faire preuve d’hu­mi­lité, Loïs s’en­ferme dans un person­nage un peu too much. 

On rappelle qu’elle n’a que 488 points et qu’elle dervra ou pas en défendre 250 puis­qu’elle avait remporté un titre sur gazon la saison passée après Wimbledon. 

Autant dire qu’une défaite au 1er tour devrait la renvoyer très très loin au classement.

« J’étais à l’aé­ro­port quand je l’ai appris. Mais pas de réac­tion parti­cu­lière, peu importe l’ad­ver­saire, j’ai un match à jouer. Je sais qu’elle a gagné ici, c’est une très bonne joueuse. Que ce soit elle ou une autre, je vais juste tout faire pour gagner. C’est pour ça que je joue au tennis, pour faire des gros matches sur des grands courts. Là, ça arrive dès le premier tour, c’est comme ça. Je vais jouer à fond et profiter parce que Wimbledon, c’est incroyable, on sent qu’il y a une histoire derrière, j’adore. Tout est hyper carré, hyper beau, les terrains sont parfaits. C’est génial »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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