Préparation physique au tennis : comment aménager une zone d’entraînement hors du court ?
Le tennis ne se travaille pas uniquement raquette en main. Pour gagner en explosivité, améliorer ses déplacements et mieux résister à l’enchaînement des matchs, le joueur doit également consacrer du temps au renforcement musculaire. Une partie de cette préparation peut être réalisée dans une salle, un club ou un espace aménagé à domicile, à condition de disposer d’un sol adapté.
H2 : Des exercices très différents à réunir dans un même espace
La préparation physique du joueur de tennis sollicite l’ensemble du corps. Les fentes, les squats et le gainage renforcent les jambes et le tronc, tandis que les élastiques, les médecine‐balls ou les poulies permettent de travailler la puissance et la rotation.
Les exercices de pliométrie, les pas chassés et les changements rapides de direction contribuent quant à eux à développer les appuis et l’explosivité. Cette diversité impose certaines contraintes au revêtement de sol.
Celui‐ci doit supporter le poids des appareils de musculation, résister aux exercices répétés et offrir une surface suffisamment stable pour les déplacements latéraux. Il doit également protéger le support existant contre les impacts provoqués par les haltères et les accessoires de renforcement.
Pourquoi choisir un sol sportif en caoutchouc ?
Dans une zone de préparation physique, une dalle caoutchouc permet de créer un sol amortissant, résistant et confortable. Ce type de revêtement de sol sportif absorbe une partie des chocs, limite la transmission des vibrations et protège le béton ou le carrelage situé en dessous.
Les dalles en caoutchouc conviennent ainsi à l’installation d’une cage à squat, d’un banc, d’un rameur ou d’appareils de renforcement. Elles peuvent également délimiter une zone libre consacrée au travail des appuis, aux fentes, aux sauts contrôlés ou aux exercices avec élastiques.
SquareFLOOR, spécialiste des sols sportifs en caoutchouc, développe différentes gammes de dalles amortissantes permettant d’adapter l’épaisseur, la densité et le niveau de protection à l’utilisation prévue.
Une épaisseur de 20 mm bien adaptée au tennis
Pour une zone de préparation physique destinée à des joueurs de tennis, une épaisseur de 20 mm constitue généralement un choix particulièrement cohérent. Elle offre une protection largement suffisante pour les charges habituellement utilisées lors du renforcement musculaire, ainsi que pour l’installation des principales machines de fitness.
Cette épaisseur conserve parallèlement une bonne stabilité sous les pieds. C’est un point important lors des exercices de déplacement latéral, des reprises d’appui ou des changements de direction, qui demandent davantage de précision qu’un simple travail statique. Des épaisseurs supérieures peuvent devenir pertinentes lorsque la pratique prévoit des lâchers réguliers de charges très lourdes, comme dans certaines zones d’haltérophilie ou de CrossFit.
Prévoir suffisamment d’espace autour des équipements
L’erreur la plus courante consiste à calculer uniquement la surface occupée par les machines. Or, la préparation du joueur nécessite aussi une zone dégagée pour effectuer des fentes, manipuler un médecine‐ball ou reproduire des déplacements latéraux sans heurter un mur ou un appareil. Un sol de salle de sport correctement dimensionné permet donc de réunir renforcement, mobilité et travail des appuis dans un même espace. Avec un revêtement amortissant de 20 mm et une circulation bien pensée, il devient possible de créer une véritable zone de préparation physique complémentaire au court de tennis.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 06:36