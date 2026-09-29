Préparation physique au tennis : comment aménager une zone d’entraînement hors du court ?

Le tennis ne se travaille pas unique­ment raquette en main. Pour gagner en explo­si­vité, améliorer ses dépla­ce­ments et mieux résister à l’enchaînement des matchs, le joueur doit égale­ment consa­crer du temps au renfor­ce­ment muscu­laire. Une partie de cette prépa­ra­tion peut être réalisée dans une salle, un club ou un espace aménagé à domi­cile, à condi­tion de disposer d’un sol adapté.

H2 : Des exer­cices très diffé­rents à réunir dans un même espace

La prépa­ra­tion physique du joueur de tennis solli­cite l’ensemble du corps. Les fentes, les squats et le gainage renforcent les jambes et le tronc, tandis que les élas­tiques, les médecine‐balls ou les poulies permettent de travailler la puis­sance et la rotation.

Les exer­cices de plio­mé­trie, les pas chassés et les chan­ge­ments rapides de direc­tion contri­buent quant à eux à déve­lopper les appuis et l’explosivité. Cette diver­sité impose certaines contraintes au revê­te­ment de sol.

Celui‐ci doit supporter le poids des appa­reils de muscu­la­tion, résister aux exer­cices répétés et offrir une surface suffi­sam­ment stable pour les dépla­ce­ments laté­raux. Il doit égale­ment protéger le support exis­tant contre les impacts provo­qués par les haltères et les acces­soires de renforcement.

Pourquoi choisir un sol sportif en caoutchouc ?

Dans une zone de prépa­ra­tion physique, une dalle caou­tchouc permet de créer un sol amor­tis­sant, résis­tant et confor­table. Ce type de revê­te­ment de sol sportif absorbe une partie des chocs, limite la trans­mis­sion des vibra­tions et protège le béton ou le carre­lage situé en dessous.

Les dalles en caou­tchouc conviennent ainsi à l’installation d’une cage à squat, d’un banc, d’un rameur ou d’appareils de renfor­ce­ment. Elles peuvent égale­ment déli­miter une zone libre consa­crée au travail des appuis, aux fentes, aux sauts contrôlés ou aux exer­cices avec élastiques.

SquareFLOOR, spécia­liste des sols spor­tifs en caou­tchouc, déve­loppe diffé­rentes gammes de dalles amor­tis­santes permet­tant d’adapter l’épaisseur, la densité et le niveau de protec­tion à l’utilisation prévue.

Une épais­seur de 20 mm bien adaptée au tennis

Pour une zone de prépa­ra­tion physique destinée à des joueurs de tennis, une épais­seur de 20 mm constitue géné­ra­le­ment un choix parti­cu­liè­re­ment cohé­rent. Elle offre une protec­tion large­ment suffi­sante pour les charges habi­tuel­le­ment utili­sées lors du renfor­ce­ment muscu­laire, ainsi que pour l’installation des prin­ci­pales machines de fitness.

Cette épais­seur conserve paral­lè­le­ment une bonne stabi­lité sous les pieds. C’est un point impor­tant lors des exer­cices de dépla­ce­ment latéral, des reprises d’appui ou des chan­ge­ments de direc­tion, qui demandent davan­tage de préci­sion qu’un simple travail statique. Des épais­seurs supé­rieures peuvent devenir perti­nentes lorsque la pratique prévoit des lâchers régu­liers de charges très lourdes, comme dans certaines zones d’haltérophilie ou de CrossFit.

Prévoir suffi­sam­ment d’espace autour des équipements

L’erreur la plus courante consiste à calculer unique­ment la surface occupée par les machines. Or, la prépa­ra­tion du joueur néces­site aussi une zone dégagée pour effec­tuer des fentes, mani­puler un médecine‐ball ou repro­duire des dépla­ce­ments laté­raux sans heurter un mur ou un appa­reil. Un sol de salle de sport correc­te­ment dimen­sionné permet donc de réunir renfor­ce­ment, mobi­lité et travail des appuis dans un même espace. Avec un revê­te­ment amor­tis­sant de 20 mm et une circu­la­tion bien pensée, il devient possible de créer une véri­table zone de prépa­ra­tion physique complé­men­taire au court de tennis.