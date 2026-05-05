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Luis Enrique, entraî­neur du PSG, cite Rafael Nadal avant la demi‐finale contre le Bayern Munich en Ligue des Champions

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Thomas S
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De passage en confé­rence de presse ce mardi, à 24 heures du match retour entre le Paris‐Saint‐Germain et le Bayern Munich en demi‐finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique, l’en­traî­neur pari­sien, a cité Rafael Nadal afin d’ex­pli­quer à quel point une riva­lité spor­tive, ici en l’oc­cur­rence entre le PSG et le Bayern, pouvait pousser une équipe à s’améliorer. 

« Rafa Nadal a dit que la riva­lité avec Federer et Djokovic avait été une moti­va­tion, l’avait aidé à s’amé­liorer. C’est ça avec le Bayern : on a de l’ad­mi­ra­tion pour eux, mais c’est une moti­va­tion pour montrer notre meilleur niveau contre une équipe sensationnelle. »

Publié le mardi 5 mai 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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