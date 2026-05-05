De passage en conférence de presse ce mardi, à 24 heures du match retour entre le Paris‐Saint‐Germain et le Bayern Munich en demi‐finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a cité Rafael Nadal afin d’expliquer à quel point une rivalité sportive, ici en l’occurrence entre le PSG et le Bayern, pouvait pousser une équipe à s’améliorer.
🎙️ Le respect de Luis Enrique pour le Bayern Munich : « Nadal a dit que le duel avec Federer et Djokovic a été une motivation pour s’améliorer. Le Bayern nous motive à chercher le meilleur de nous‐mêmes. On va essayer de dominer une équipe qui est exceptionnelle. » pic.twitter.com/UBeE8dSmfj— L’Équipe (@lequipe) May 5, 2026
« Rafa Nadal a dit que la rivalité avec Federer et Djokovic avait été une motivation, l’avait aidé à s’améliorer. C’est ça avec le Bayern : on a de l’admiration pour eux, mais c’est une motivation pour montrer notre meilleur niveau contre une équipe sensationnelle. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 19:59