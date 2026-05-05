De passage en confé­rence de presse ce mardi, à 24 heures du match retour entre le Paris‐Saint‐Germain et le Bayern Munich en demi‐finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique, l’en­traî­neur pari­sien, a cité Rafael Nadal afin d’ex­pli­quer à quel point une riva­lité spor­tive, ici en l’oc­cur­rence entre le PSG et le Bayern, pouvait pousser une équipe à s’améliorer.

🎙️ Le respect de Luis Enrique pour le Bayern Munich : « Nadal a dit que le duel avec Federer et Djokovic a été une moti­va­tion pour s’amé­liorer. Le Bayern nous motive à cher­cher le meilleur de nous‐mêmes. On va essayer de dominer une équipe qui est excep­tion­nelle. » pic.twitter.com/UBeE8dSmfj — L’Équipe (@lequipe) May 5, 2026

« Rafa Nadal a dit que la riva­lité avec Federer et Djokovic avait été une moti­va­tion, l’avait aidé à s’amé­liorer. C’est ça avec le Bayern : on a de l’ad­mi­ra­tion pour eux, mais c’est une moti­va­tion pour montrer notre meilleur niveau contre une équipe sensationnelle. »