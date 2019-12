Interrogé par l’ATP en prévision de l’ATP Cup, Nicolas Mahut a répondu à des questions décalées mais aussi plus sérieuses. On lui a notamment demandé ce qu’il prendrait chez un joueur tricolore pour améliorer son jeu. Sa question est plutôt claire : « Evidemment le revers de Benoit Paire qui est juste incroyable, ainsi que le physique de Gaël car je pense que c’est le meilleur athlète du circuit ». On rappelle que Nicolas Mahut jouera en double avec Edouard Roger Vasselin sur l’ATP Cup. Le capitaine de l’Equipe de France sera un certain Gilles Simon. Une situation que Nico apprécie : « Je connais très bien Gilles, c’est un ami. Je sais qu’il va être précieux car il a sens tactique aiguisé »