Marijana Veljovic, l’arbitre le plus célèbre du monde, a évoqué dans le Times l’absence de Wimbledon, où elle avait dirigé la finale féminine l’an passé. « L’odeur de l’herbe vierge me manque », dit Veljovic. Surtout le « premier jour frais et ensoleillé », lorsqu’il est encore calme sur le parcours. Elle devra sûrement attendre l’année prochaine pour retrouver l’odeur du gazon car toute la saison sur herbe a été annulée en 2020. Il y a deux semaines, Veljovic était l’arbitre de l’Adria Tour, qui a suscité beaucoup d’attention en raison de la débâcle des nombreux cas positifs au coronavirus suite à ce tournoi.