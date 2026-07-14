Marion Bartoli, consul­tante reconnue depuis la fin de sa carrière en 2013, se trompe rare­ment dans ses analyses lors des tour­nois du Grand Chelem.

En live auprès de nos confrères de la BBC à l’oc­ca­sion de la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev, la lauréate de l’édi­tion 2013 s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par le niveau de jeu de l’Italien et sa gestion des moments clés.

Selon elle, le numéro 1 mondial possède toutes les qualités pour régner sur le circuit pendant de nombreuses années. À l’image de Novak Djokovic, qui a marqué son époque par une domi­na­tion sans partage, Bartoli estime que Sinner est en train d’ou­vrir un nouveau cycle et pour­rait bien imposer sa loi sur le tennis mondial durant la prochaine décennie.

« Je pense que nous avons vu le nouveau Novak Djokovic pour les 10 ou 15 prochaines années. Sa façon de faire le dos rond quand il le fallait et de sortir un coup extra­or­di­naire au moment opportun me rappelle énor­mé­ment Djokovic » a déclaré Marion Bartoli.