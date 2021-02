18ème vic­toire de suite pour Daniil ce matin et un quart de finale plus dan­ge­reux face à son pote Andrey Rublev. Si Daniil n’ex­plique pas vrai­ment cette série : « J’essaye juste de faire de mon mieux, j’ai eu un peu de chance aus­si, il en faut pour réa­li­ser ce genre de série », il est encore très très loin des records, et sur­tout de celui d’un cer­tain Guillermo Vilas…