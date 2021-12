Interrogé sur son compor­te­ment avec le public, Daniil Medvedev a tenu à préciser les choses.

« Je pense que l’une des choses les plus diffi­ciles à propos de notre géné­ra­tion actuelle est la compa­raison avec Roger et Rafa. Ce sont deux des personnes les plus « smart » et les plus « clean » de l’his­toire du sport. Ils ont gagné de nombreux titres, ils se sont affronté plusieurs fois mais toujours dans un super état d’es­prit. Maintenant, quand quel­qu’un dans le tennis n’est pas comme eux, cela n’est pas toujours compris. Mais en fait, chacun est diffé­rent. Quand ils pren­dront leur retraite, il y aura aussi de nouveaux fans qui n’au­ront pas vu Roger et Rafa en vrai. Et ils commen­ce­ront alors à remar­quer et appré­cier d’autres person­na­lités que la leur. »