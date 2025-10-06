Alors que les conditions de jeu éprouvantes à Shanghai mettent les organismes à rude épreuve, et que de nombreux abandons sont à déplorer, Daniil Medvedev a expliqué pourquoi cette météo pouvait l’avantager.
« Ça n’a pas été facile, ni pour moi, ni pour lui. Et en fait, j’aime ce tournoi parce que je suis quelqu’un qui souffre quand il fait plus de 28 degrés. Ce n’est pas le cas de beaucoup de joueurs. Ils souffrent quand il fait 33 degrés et qu’il y a de l’humidité. Donc oui, je souffre dans beaucoup de tournois. Ici, tout le monde souffre. Cela me met un peu dans les mêmes conditions que tout le monde. J’en suis donc heureux. Mais oui, j’aurais pu mieux jouer », a déclaré le 18e mondial après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina au troisième tour (6−3, 7–6).
En huitièmes de finale, il retrouvera le jeune américain Learner Tien, qui l’a battu deux fois cette saison (à l’Open d’Australie et à Pékin où il a dû abandonner à cause de crampes).
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 18:27