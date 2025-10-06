Alors que les condi­tions de jeu éprou­vantes à Shanghai mettent les orga­nismes à rude épreuve, et que de nombreux aban­dons sont à déplorer, Daniil Medvedev a expliqué pour­quoi cette météo pouvait l’avantager.

« Ça n’a pas été facile, ni pour moi, ni pour lui. Et en fait, j’aime ce tournoi parce que je suis quel­qu’un qui souffre quand il fait plus de 28 degrés. Ce n’est pas le cas de beau­coup de joueurs. Ils souffrent quand il fait 33 degrés et qu’il y a de l’hu­mi­dité. Donc oui, je souffre dans beau­coup de tour­nois. Ici, tout le monde souffre. Cela me met un peu dans les mêmes condi­tions que tout le monde. J’en suis donc heureux. Mais oui, j’au­rais pu mieux jouer », a déclaré le 18e mondial après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina au troi­sième tour (6−3, 7–6).

En huitièmes de finale, il retrou­vera le jeune améri­cain Learner Tien, qui l’a battu deux fois cette saison (à l’Open d’Australie et à Pékin où il a dû aban­donner à cause de crampes).