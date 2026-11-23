Alors qu’il n’a remporté qu’un seul match en Grand Chelem cette année, et qu’il a manqué plusieurs tour­nois impor­tants à cause de bles­sures, Arthur Fils termine l’année au 6e rang mondial.

Une perfor­mance hono­rable de la part du Français, qui après sa première parti­ci­pa­tion, égale déjà le meilleur clas­se­ment en carrière de Gaël Monfils et Gilles Simon.

Pour rappel, 6 joueurs fran­çais seule­ment ont déjà fait partie du top 5.

📊 Les meilleurs clas­se­ments ATP enre­gis­trés par des joueurs fran­çais :



▪️ N°3 :

🇫🇷 Yannick Noah



▪️ N°4 :

🇫🇷 Guy Forget

🇫🇷 Sébastien Grosjean



▪️ N°5 :

🇫🇷 Henri Leconte

🇫🇷 Cédric Pioline

🇫🇷 Jo‐Wilfried Tsonga



▪️ N°6 :

🇫🇷 Gaël Monfils

🇫🇷 Gilles Simon

🇫🇷 Arthur Fils 🆕 pic.twitter.com/xxXchRvP4s — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 23, 2026

À seule­ment 22 ans, Arthur Fils a le temps de grimper encore.