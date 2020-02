Monfils facile, rejoint son pote Gillou

Il n’est jamais évident après une semaine quasi-parfaite et un titre à la clé de remettre le couvert. Et bien Gaël a réussi ce « pari » en dominant aisément sans tremble une seule seconde le Portugai Joao Sousa plus connu pour être efficace sur l’ocre que sur dur. La « Monf » l’emporte 6-3, 6-2. On rappelle qu’il est le tenant du titre aux Pays-Bas. Au prochain tour, il sera opposé à son pote Gilles Simon qui a sorti Kukushkin. Les deux hommes se sont joués 9 fois et c’est Simon qui mène 7 à 2 avec 4 succès de suite. Autant dire que Monfils devra jouer son meilleur tennis pour passer.