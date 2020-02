Interrogé sur sa recette pour être si performant en ce début de saison, le Français a comme d’habitude évoqué son envie et aussi la chance : « J’ai bien bossé dans l’avant saison et donc c’est le résultat d’un vrai boulot. Après, pour réussir cette série, il faut aussi un peu de chance, et j’en ai eu, je le sais. Je viens ici en forme, et je vais juste me concentrer sur mon 1er tour d’autant que Fucsovics est un sacré client. La dernière fois quand je l’a affronté à Madrid ce fut un gros match et je dois dire que là aussi j’avais eu un peu de chance. J’ai toujours bien joué ici, j‘aime les conditions, l’organisation est parfaite, je vais faire de mon mieux sans penser à la demi-finale que j’ai à défendre »