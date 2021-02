Le coach de Serena Williams a don­né une confé­rence de presse où il a balayé quelques sujets impor­tants liés à ce tour­noi qui reste spé­cial. Son avis est inté­res­sant car il confirme fina­le­ment ce que l’on per­çoit sur le court comme ce lun­di matin lors du duel entre Fognini et Nadal : « Au final, l’ab­sence du public n’est pas un sou­ci pour les meilleurs, pour ceux qui sont ici pour l’emporter. C’est un sou­ci pour les cham­pions qui trouvent une moti­va­tion sup­plé­men­taire dans la pré­sence des fans et de leurs encou­ra­ge­ments. Pour Serena cela n’est pas un sujet, elle est en dehors comme sur le court dans sa bulle. D’ailleurs, cette situa­tion sur le tour­noi res­semble fina­le­ment à ce qu’elle vit durant toute l’an­née. Quand tu as ce degré de noto­rié­té, tu ne peux pas aller tous les soirs au res­tau­rant donc tu passes natu­rel­le­ment déjà beau­coup de temps iso­lé dans ta chambre avec tes proches »