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Muchova, après avoir gagné un million de dollars avec Mensik : « Je lui ai genti­ment mis la pression »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’importance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple. 

Et c’est fina­le­ment Karolina Muchova (7e mondiale) et Jakub Mensik (18e mondial) qui ont remporté le tournoi, auquel les paires Djokovic‐Sabalenka ou Alcaraz‐Serena Williams ont notam­ment participé. 

Les deux joueurs tchèques ont battu en finale Flavio Cobolli et Belinda Bencic, empo­chant ainsi à deux un million de dollars. 

« Je n’arrive toujours pas à y croire, j’ai besoin d’un peu de temps. C’était un sacré spec­tacle, ça a vrai­ment changé un peu le rythme. Je lui ai genti­ment mis la pres­sion. Ça a marché », a raconté Muchova en souriant après leur victoire. 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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