Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davantage d’importance à cette épreuve, désormais programmée pendant la semaine des qualifications du tournoi de simple.
Et c’est finalement Karolina Muchova (7e mondiale) et Jakub Mensik (18e mondial) qui ont remporté le tournoi, auquel les paires Djokovic‐Sabalenka ou Alcaraz‐Serena Williams ont notamment participé.
An ace for the title ! 🏆 pic.twitter.com/VShvPv8GQj— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
Les deux joueurs tchèques ont battu en finale Flavio Cobolli et Belinda Bencic, empochant ainsi à deux un million de dollars.
« Je n’arrive toujours pas à y croire, j’ai besoin d’un peu de temps. C’était un sacré spectacle, ça a vraiment changé un peu le rythme. Je lui ai gentiment mis la pression. Ça a marché », a raconté Muchova en souriant après leur victoire.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 14:26