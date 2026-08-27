Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’importance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple.

Et c’est fina­le­ment Karolina Muchova (7e mondiale) et Jakub Mensik (18e mondial) qui ont remporté le tournoi, auquel les paires Djokovic‐Sabalenka ou Alcaraz‐Serena Williams ont notam­ment participé.

An ace for the title ! 🏆 pic.twitter.com/VShvPv8GQj — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Les deux joueurs tchèques ont battu en finale Flavio Cobolli et Belinda Bencic, empo­chant ainsi à deux un million de dollars.

« Je n’arrive toujours pas à y croire, j’ai besoin d’un peu de temps. C’était un sacré spec­tacle, ça a vrai­ment changé un peu le rythme. Je lui ai genti­ment mis la pres­sion. Ça a marché », a raconté Muchova en souriant après leur victoire.