Garbine ne se ménage pas dans sa préparation et elle n’a pas peur de faire des séances avec des hommes. On se souvient de celles avec Stan Wawrinka en Suisse. Là, elle est en Espagne, où il fait plus chaud et elle a décidé de défier un certain Feliciano Lopez sur une thématique axée sur la volée, ça déménage et surtout ça transpire…