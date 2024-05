En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Stan Wawrinka dimanche soir au premier tour de Roland‐Garros, Andy Murray s’est exprimé avec fierté sur ses résul­tats à Roland‐Garros tout au long de sa carrière.

« Je me suis vrai­ment bien débrouillé ici au fil des ans. Le problème pour moi, c’est lorsque vous comparez mes résul­tats à ceux de Rafa ou Novak. Mais oui, la plupart des joueurs signe­raient pour les résul­tats que j’ai obtenus ici. J’ai joué une finale, je crois cinq demi‐finales et j’ai atteint les quarts, je ne sais pas, je ne sais pas combien de fois. J’ai perdu contre Novak en cinq matches, Stan en cinq matches, et deux fois contre Rafa. Il n’y a évidem­ment aucune honte à cela. À une autre époque, les résul­tats auraient peut‐être été un peu diffé­rents. Mais oui, je suis fier des résul­tats que j’ai obtenus ici. J’ai eu d’ex­cel­lents souve­nirs. Comme vous l’avez dit, ce n’était pas une surface facile pour moi. Mais je me suis toujours montré à la hauteur et j’ai réalisé de bonnes performances. »