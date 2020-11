Rafael Nadal a failli épouser une carrière de football. Il connait bien cette discipline d’abord parce que son oncle Miguel Andel Nadal à jouer au FC Barcelone mais aussi parce qu’il suit l’actualité du ballon rond en tant que supporter du Real de Madrid.

Il n’est donc pas étonnant que Rafa rende hommage à la légende Diego Maradonna avec ses mots : « Aujourd’hui, le monde du sport en général et du football en particulier a un vide. #Maradona était l’un des plus grands athlètes de l’histoire. Ce qu’il a fait dans le football demeure. Mes sincères condoléances à sa famille, au monde du football et à toute l’Argentine »