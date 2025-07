Le monde du sport est en deuil après le décès du foot­bal­leur portu­gais de Liverpool, Diogo Jota, ainsi que de son petit frère, André, dans un acci­dent de la route.

Qué noticia tan triste y dolo­rosa 😔



Todo mi cariño, mi afecto y mi apoyo para su mujer, sus hijos, sus fami­liares y sus amigos en un momento tan difícil.



Descansad en Paz, Diogo Jota y André Silva. https://t.co/KohpGTnz1Q — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 3, 2025

« Quelle triste et doulou­reuse nouvelle. Toute mon affec­tion, ma sympa­thie et mon soutien vont à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis en ces moments diffi­ciles. Reposez en paix, Diogo Jota et André Silva », a réagi Rafael Nadal sur les réseaux sociaux.