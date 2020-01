Fan de NBA, Nick Kyrgios est entré sur le court avec le maillot des Lakers de Kobe Bryant sur les épaules et la main sur le coeur. Très ému, il a d’ailleurs eu du mal à rentrer dans le match (3-6) face à un Rafael Nadal solide et très concentré.

Par la suite, les deux joueurs ont livré une belle bataille avec un Kyrgios créatif et un Rafa un peu trop défensif. Le tournant du match se situe à la fin du tie-break du 3ème set. A 5 partout sur son service, Nick tente un ace sur une deuxième balle à 207 km/h donnant une balle de match à l’Espagnol. A 6-5, c’est Rafa qui commet aussi une double sur une balle à 142 km/h. On pense le tie-break relancé (6-6) mais Rafael se reprend et enchaîne deux points de suite.

Touché physiquement dans le 4ème set, Nick perd un peu de sa splendeur mais tient le coup. Rapidement break, il fait de la résistance, et obtient 2 balles de break à 4-5 et revient à 5 partout presque à la surprise générale. Le jeu suivant, il sauve deux balles de break pour mener 6 à 5. Au final, on est encore invité à un tie-break haletant. Rafa serre enfin le jeu et boucle enfin la rencontre : 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4).

Au prochain tour, Rafael Nadal devra sortir Dominic Thiem, un match de cogneurs, un remake de la finale de Roland-Garros mais sur dur cette fois. Ce qui change un peu la donne.