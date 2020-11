On vous l’a dit, l’interview donnée au Corriere Della Serra est un petit bijou.

Rafael Nadal y démolit quelques clichés concernant son attitude et certaines affirmations. Beaucoup ont expliqué par exemple, qu’avant les matchs, il faisait tout pour impressionner son adversaire. Rafael réfute complètement cette vision des choses. Pour lui, c’est tout à fait l’inverse, et il tient à le faire savoir : « Je ne crie pas dans les vestiaires ! Je prends une douche glacée, j’écoute la musique dans mes écouteurs et, oui, je noue le bandana. Mais je ne me suis jamais permis d’intimider un adversaire ».

Interrogé sur le fait qu’il félicitait rarement son rival quand celui-ci réalisait une beau coup, là encore, Rafael Nadal pousse une explication plutôt convaincante : « Parfois, je le fais. C’est rare et c’est normal, nous ne sommes pas là pour nous applaudir. C’est au public de décider ».