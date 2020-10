Dans son académie basée à Majorque, Rafael Nadal a bien voulu répondre aux questions de la star de la TV espagnole, David Broncano. En confiance, Rafa se lâche un peu sur les sujets qui font l’actualité.

Quand l’animateur lui propose un possible classement à la fin de sa carrière avec 24 titres en Grand Chelem, contre 22 pour Djokovic et 21 pour Federer, il éclate de rire et explique : « Je signe pour finir avec 24. Donnez-moi le papier, et je signe toute de suite, vraiment. Je pense que les fans nous font un peu trop confiance. Je ne vois pas vraiment les choses de cette façon mais je ne vous donnerai pas mon pronostic, je le garde pour moi. Ce que je constate c’est que le temps passe, comme pour Roger et Novak, et cela on peut le nier »