On le sait, Rafael Nadal a un grand coeur et il est très émotif aussi. Il y a quelques jours, il a fait une belle surprise à un malade atteint du coronavirus puisqu’il lui a passé un coup de fil vidéo pour échanger et lui donner du courage. Cette initiative soutenue par la Banco Santander a été saluée per les médias espagnols et Rafa a été parfait en tant que coach pour donner de l’énergie positive à son interlocuteur qui se bat contre le virus.

Hoy tenemos una bonita historia para terminar el jueves. Un paciente del Hospital de Sagunto ha tenido la oportunidad de realizar una videollamada desde la habitación con el tenista @RafaelNadal. pic.twitter.com/qWQxxGgXCm — DS Sagunt (@GVAsagunt) April 16, 2020