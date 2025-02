Invité chez nos confères d’Europe 1 qui est la radio offi­cielle de Roland‐Garros, le président de la FFT a confirmé qu’un véri­table hommage de grande enver­gure serait orga­nisé à Roland‐Garros pour Rafael Nadal.

Les contours de cette céré­monie ont été évoqués début décembre à Majorque où le président en compa­gnie d’Amélie Mauresmo est allé discuter avec la star de la terre battue.

« On aura une année ‘hommages’. Je ne trahis aucun secret, il y aura forcé­ment quelque chose pour Rafael Nadal, un véri­table hommage, très impor­tant. On y est attaché. On était déjà prêt mais l’Espagnol « n’était pas prêt » à rece­voir une telle atten­tion. Il était encore dans son statut de joueur. Ensuite, il y a eu la Coupe Davis où il a voulu finir, mais l’hom­mage n’a pas été réel­le­ment celui qu’on devait lui rendre »