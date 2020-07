Malgré le fait que le tennis continue d’être freiné par la pandémie de Covid-19, les instances du sport continuent de travailler dur. L’Unité d’intégrité du tennis a publié un communiqué avec les noms de deux nouvelles personnes sanctionnées pour corruption. L’UIT a décidé d’infliger une amende de près de 9000 euros à Alexey Izotov pour ne pas avoir signalé une tentative de corruption lors d’un tournoi féminin de l’ITF à Minsk en novembre 2019. On lui a offert un délai pour mettre à jour le score afin de lui laisser plus de temps pour les paris en direct. En outre, l’Unité d’intégrité du tennis a décidé de sanctionner Antonis Kalaitzakis, directeur d’un tournoi ITF grec, pour avoir placé 127 paris en direct lors des événements de son tournoi entre 2013 et 2016.