Novak Djokovic : « Pas de tennis pendant trois jours, cela va me faire du bien »

Lors de son passage sur l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC Sports ce dimanche après son sacre à Paris‐Bercy, Novak Djokovic a donné son calen­drier pour la fin de la saison. Et comme l’a expliqué le numéro 1 mondial, il a besoin d’une pause.

« Lundi, je partirai pour la Serbie, et puis je vais faire un break de trois jours sans toucher la raquette, cela me fera du bien. Je vais retrouver ma famille, cela va me faire du bien. Jeudi je serai déjà à Turin où le premier objectif sera de gagner déjà un match de poule pour finir l’année entant que numéro 1 mondial. Enfin, j’ai aussi en tête la phase finale de la Coupe Davis car c’est toujours un vrai honneur de défendre les couleurs de ma Serbie. »