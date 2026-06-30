Lors de sa confé­rence de presse, même s’il a forcé­ment féli­cité son adver­saire, le Chinois Wu, le Serbe a surtout parlé de réforme. Cela ressem­blait presque à un discours de président du tennis mondial. Ce qui ne sera jamais le cas.

« Je pense que le tennis a besoin d’une sorte de réini­tia­li­sa­tion à grande échelle. Les circuits ne fonc­tionnent pas bien. Beaucoup de choses se passent en coulisses, trop de conflits entre les orga­nismes qui régissent notre sport et très peu d’unité. Les Grands Chelems reste­ront toujours les piliers du tennis, mais les circuits doivent revoir le calen­drier, les formats et beau­coup des règles actuelles. Nous devons nous asseoir tous les acteurs impli­qués et réflé­chir à ce qui est le mieux pour l’avenir de ce sport ».

C’est habile de la part du Serbe de lancer une telle patate chaude alors qu’il est en fin de carrière et qu’il peut parti­ciper presque à n’im­porte quel tournoi sans que cela ait beau­coup de consé­quences sur son train de vie ou son aura.