Véritable championnat du monde des 12 ans, organisé au TC Auray en Bretagne, l’Open Super 12 est un point de passage pour certains champions dans leur future carrière. On citera bien sur Rafael Nadal qui a ému tout le monde quand il l’avait remporté. Cette année, le tournoi fête ses 35 ans, et la qualité de son organisation est reconnue depuis des « lustres ». Plus de 1200 personnes assisteront à la finale qui aura lieu ce dimanche et va couronner encore des noms que l’on devra suivre de près. « On souhaite être un tremplin pour d’éventuels futurs professionnels. On n’a pas la prétention de faire des grands joueurs mais ce tournoi est devenu une référence mondiale » a expliqué à Ouest-France, le directeur du tournoi Stephane Rovello, une devise plutôt saine.