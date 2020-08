Naomi Osaka ne dirait pas non à une deuxième victoire sur l’US Open après 2018. La Japonaise, qui devrait s’envoler pour les États-Unis dans les prochains jours afin de prendre part au tournoi de Cincinnati et à l’US Open (les deux tournois auront lieu sur les installations de Flushing Meadows, à New York), a pratiqué avec l’ancien numéro 1 mondial, Tommy Haas. C’est ce qu’on appelle un sparring-partner de premier plan.