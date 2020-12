Le coach de Serena Williams a toujours des projets en cours, ou des rêves ultimes. Dernièrement il a donné une belle interview à AfricaTennis Mag, un nouveau support qui fait la promotion du tennis en Afrique. Un objectif louable d’autant que les talents ne doivent pas manquer.

C’est donc dans le numéro 2 que Patrick s’est librement exprimé au sujet du tennis en Afrique et cela devrait sûrement engendrer quelques belles initiatives : « J’ai une chance incroyable d’avoir pu réaliser beaucoup de mes rêves. Malgré tout, ma passion est restée intacte. Mon rêve est toujours d’aider les joueurs soit à travers mon académie, soit à travers ma fondation. Je prends un plaisir exceptionnel à voir les jeunes évoluer, grandir, et se réaliser. Et puis les années passent, mon âge avance, et désormais je veux encore plus donner. Je sais que je suis chanceux et je tiens à transmettre. Je souhaite aider l’Afrique à se structurer, à s’organiser pour offrir la chance à des milliers d’africains d’accéder au tennis. Permettre à ce continent extraordinaire de s’illustrer dans notre sport au travers de tous ses jeunes talent serait un rêve pour moi »