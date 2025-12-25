Sur le plateau de Tennis Channel, l’ancien coach de Roger Federer a désigné la championne qui a les chances de remporter un tournoi de Grand Chelem. Paul mise sur Anisimova : « Je pense qu’elle frappe à la porte, et je mise sur elle pour remporter une victoire majeure l’année prochaine ».
Ce n’est pas un pari risqué car l’Américaine a réalisé une saison plutôt dense même si elle n’a pas du gérer de façon optimale ses deux finales en Grand Chelem. Celle à Wimbledon a été un désastre face à Swiatek (0−6, 0–6), heureusement celle à l’US Open face à Sabalenka a été plus disputée (3−6, 6–7).
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 10:32