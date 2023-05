Dans le cadre de la sortie de notre numéro 85 de We Love Tennis Magazine, nous avons solli­cité trois grands témoins pour analyser le phéno­mène Alcaraz. Philippe Weiss, agent de Rune a bien voulu donc contri­buer à cette double page.

Selon lui, on est au début de la nais­sance d’un nouveau Big3.

« On est en train de voir un nouveau Big 3 avec Alcaraz, Rune, Sinner Ces trois là ont quelque chose de plus. Ils sont forts sur toutes les surfaces et il ne faut pas oublier qu’ils sont très jeunes. Ils ont donc encore une très grosse marge de progres­sion. Ils savent atta­quer, défendre, ils pratiquent un tennis total » nous avait expliqué Philippe. C’était avant la finale de Rome, même si Philippe avait aussi mentionné Medvedev comme un des leaders du tennis actuel.

=> L’ensemble du mag 84 est à lire en cliquant ici