Six mois après avoir déjà pris un set à Novak Djokovic lors de l’Open d’Australie, Alexei Popyrin a réédité l’ex­pé­rience, ce samedi au 3e tour de Wimbledon, sans pour autant parvenir à vrai­ment pousser le Serbe dans ses retranchements.

Forcément un peu déçu après cette nouvelle défaite en quatre sets, l’Australien a malgré tout trouvé du positif.

« Je suis un peu déçu, mais je suis proche. Je me sens très proche. J’aurais dû être plus intel­li­gent sur un ou deux points et dans les moments impor­tants. Il a été très solide. J’ai joué quelques points de travers dans le tie‐break et c’est tout ce qui lui a fallu pour prendre les choses en main. Ça fait main­te­nant deux fois que je riva­liser avec lui et j’ai eu des chances à chaque fois. La première fois, c’était peut‐être un coup de chance, mais la deuxième fois, je me suis senti à l’aise dans le premier set jusqu’à ce que j’aie des balles de break au début du deuxième set et que tout repose sur ma raquette. Mais comme je l’ai dit, je suis proche et je me sens très proche des meilleurs. »