Après une longue période de blessure, Lucas Pouille revient et comme il l’a évoqué dernièrement un retour précipité rapide dans le très haut niveau comporte des risques d’autant que physiquement il a encore besoin de s’affuter.

La série des tournois challenger en France soutenue par la FFT et l’ATP (NDLR : 3 tournois du circuit ATP Challenger seront organisés en France à partir du 25 Février avec Quimper, Orléans, puis Cherbourg) pourrait par exemple lui permettre de faire un retour en douceur tout en évitant le stress d’une bulle très contraignante.

En tout cas, du côté de la Normandie on y croit déjà comme l’a expliqué le directeur du tournoi Antony Thiébot : « J’ai entendu dire que Pouille ferait des challengers en début de saison. Ces dernières années, on a bien eu Gilles Simon, Jérémy Chardy ou Benoît Paire sans leur offrir de garanties financières. Alors, on ne sait jamais… »