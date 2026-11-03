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« Quelle immense tris­tesse », Rafael Nadal et le monde du sport en deuil

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir été frappée par un terrible acci­dent ferro­viaire qui a fait 69 morts, l’Espagne fait encore la une de l’ac­tua­lité ces dernières heures du côté des drames.

Et c’est tout le monde du foot­ball et du sport qui en deuil à la suite du décès du foot­bal­leur Jesus de Miguel, atta­quant de l’équipe de Tenerife, évoluant en deuxième divi­sion. Transporté en urgence à l’hô­pital après un énorme choc avec le gardien adverse ce lundi, le joueur de 30 ans a succombé à ses bles­sures quelques heures plus tard. 

Particulièrement choqué et attristé par cette nouvelle, Rafael Nadal a publié un message de respect et de soutien à tous les proches de Jesus de Miguel. 

« Quelle immense tris­tesse… Toute mon affec­tion et une très forte étreinte à la famille et aux amis de Jesús de Miguel en ces moments si diffi­ciles. À tout le club égale­ment. Je suis de tout cœur avec vous », a écrit Rafael Nadal sur son compte Instagram. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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