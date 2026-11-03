Quelques jours après avoir été frappée par un terrible accident ferroviaire qui a fait 69 morts, l’Espagne fait encore la une de l’actualité ces dernières heures du côté des drames.
Et c’est tout le monde du football et du sport qui en deuil à la suite du décès du footballeur Jesus de Miguel, attaquant de l’équipe de Tenerife, évoluant en deuxième division. Transporté en urgence à l’hôpital après un énorme choc avec le gardien adverse ce lundi, le joueur de 30 ans a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.
Particulièrement choqué et attristé par cette nouvelle, Rafael Nadal a publié un message de respect et de soutien à tous les proches de Jesus de Miguel.
« Quelle immense tristesse… Toute mon affection et une très forte étreinte à la famille et aux amis de Jesús de Miguel en ces moments si difficiles. À tout le club également. Je suis de tout cœur avec vous », a écrit Rafael Nadal sur son compte Instagram.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 16:44