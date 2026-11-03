Quelques jours après avoir été frappée par un terrible acci­dent ferro­viaire qui a fait 69 morts, l’Espagne fait encore la une de l’ac­tua­lité ces dernières heures du côté des drames.

Et c’est tout le monde du foot­ball et du sport qui en deuil à la suite du décès du foot­bal­leur Jesus de Miguel, atta­quant de l’équipe de Tenerife, évoluant en deuxième divi­sion. Transporté en urgence à l’hô­pital après un énorme choc avec le gardien adverse ce lundi, le joueur de 30 ans a succombé à ses bles­sures quelques heures plus tard.

Particulièrement choqué et attristé par cette nouvelle, Rafael Nadal a publié un message de respect et de soutien à tous les proches de Jesus de Miguel.

« Quelle immense tris­tesse… Toute mon affec­tion et une très forte étreinte à la famille et aux amis de Jesús de Miguel en ces moments si diffi­ciles. À tout le club égale­ment. Je suis de tout cœur avec vous », a écrit Rafael Nadal sur son compte Instagram.