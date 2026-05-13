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Rafael Nadal fait taire les rumeurs : « Je tiens à préciser que ces infor­ma­tions sont fausses »

Par
Thomas S
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Alors que le club de foot­ball du Real Madrid traverse une crise spor­tive et que son président, Florentino Perez, a convoqué des élec­tions, Rafael Nadal, grand fan du club madri­lène et cité parmi les futurs candi­dats, a tenu à démentir ferme­ment ces rumeurs via ses réseaux sociaux. 

« J’ai lu des infor­ma­tions qui m’as­so­cient à d’éven­tuelles candi­da­tures à la prési­dence du Real Madrid. Je tiens à préciser que ces infor­ma­tions sont fausses. »

Une mise au point claire de la part de l’homme aux 14 Roland‐Garros qui entend bien encore profiter de sa retraite avant d’éven­tuelles préten­tions spor­tives ou politiques. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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