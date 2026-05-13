Alors que le club de foot­ball du Real Madrid traverse une crise spor­tive et que son président, Florentino Perez, a convoqué des élec­tions, Rafael Nadal, grand fan du club madri­lène et cité parmi les futurs candi­dats, a tenu à démentir ferme­ment ces rumeurs via ses réseaux sociaux.

« J’ai lu des infor­ma­tions qui m’as­so­cient à d’éven­tuelles candi­da­tures à la prési­dence du Real Madrid. Je tiens à préciser que ces infor­ma­tions sont fausses. »

He leído infor­ma­ciones que me rela­cionan con posibles candi­da­turas a la presi­dencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas infor­ma­ciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

Une mise au point claire de la part de l’homme aux 14 Roland‐Garros qui entend bien encore profiter de sa retraite avant d’éven­tuelles préten­tions spor­tives ou politiques.