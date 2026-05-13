Alors que le club de football du Real Madrid traverse une crise sportive et que son président, Florentino Perez, a convoqué des élections, Rafael Nadal, grand fan du club madrilène et cité parmi les futurs candidats, a tenu à démentir fermement ces rumeurs via ses réseaux sociaux.
« J’ai lu des informations qui m’associent à d’éventuelles candidatures à la présidence du Real Madrid. Je tiens à préciser que ces informations sont fausses. »
He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026
Une mise au point claire de la part de l’homme aux 14 Roland‐Garros qui entend bien encore profiter de sa retraite avant d’éventuelles prétentions sportives ou politiques.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 17:27